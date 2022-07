POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Grauen Mercedes CLA zerkratzt (15.07.2022)

Schramberg (ots) - Zu einem kuriosen Unfall ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Tiersteinstraße gekommen. Ein 82-jähriger Autofahrer parkte einen Opel Astra am Straßenrand der abschüssigen Straße. Dabei zog er die Handbremse nicht fest genug an und das Auto machte sich selbstständig. Der Wagen rollte fahrerlos etwa 15 Meter talwärts, stieß gegen eine ...

mehr