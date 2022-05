Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 65 jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Pedelec den gemeinsamen Weg für Fußgänger und Radfahrer an der Straße "Auf den Kämpen". Er beabsichtige von dem Fuß-/Radweg in die Fahrradstraße "Auf den Kämpen" (Ruhrtalradweg) abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam der Pedelec-Fahrer zu Fall. Er verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Aufgrund der Verletzungen konnte er nicht zum Unfallgeschehen befragt werden. Zeugen haben den Sturz des Mannes gehört, jedoch nicht gesehen. Sie gaben an, dass kurz nach dem Sturz ein Fußgänger von der Unfallstelle in Richtung des Fußweges zum Eichholz/Neumarkt gegangen ist. Der Mann soll ca. 70-80 Jahre alt sein, 170cm groß sein und graues, mittellanges, im Stirnbereich lichtes Haar haben. Es ist möglich, dass der Mann Angaben zum Unfall machen kann. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

