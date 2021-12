Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin touchiert Fußgängerin - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der vergangenen Donnerstagnacht (23.12., 03.30 Uhr) kam es auf dem Geh- und Radweg der Gütersloher Straße im Ortsteil Rheda zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Radfahrerin und einer 22-jährigen Fußgängerin.

Die 22-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück ging zu Fuß mit weiteren Zeugen auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bielefelder Straße. Etwa in Höhe der Unterführung der B64 wurde sie den Angaben nach von einer in gleiche Richtung fahrenden, unbekannten Radfahrerin beim Überholen touchiert. Beide stürzten in der Folge, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Die Radfahrerin stieg umgehend wieder auf ihr Fahrrad und fuhr davon, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Eine nähere Beschreibung der derzeitig unbekannten Frau konnte bisher nicht erfolgen.

Die gestürzte 22-Jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise auf die beteiligte Radfahrerin geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell