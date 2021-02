Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Leichtverletzte Motorradfahrerin

Forst an der Weinstraße (ots)

Am Samstagmittag um ca. 12:45 Uhr befuhren eine 34-Jährige aus Wachenheim und ihr Ehemann jeweils mit ihrem Motorrad die L 516 von Wachenheim Richtung Deidesheim. In einer scharfen Linkskurve in Forst verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Motorrad und fuhr geradeaus. Sie kollidierte mit dem Gehweg und stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Schaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme kam es nicht.

