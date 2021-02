Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Entrümpelung Waffen und Munition gefunden

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am Vormittag des 20.02.2021, machte eine 51-jährige Frau bei der Entrümpelung des Hauses ihrer verstorbenen Mutter einen außergewöhnlichen Fund. In einer Schublade fand sie verschiedene Munition und Handfeuerwaffen, weshalb sie die Polizei verständigte. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass es sich bei den Waffen um mehrere Schreckschusswaffen, sowie deren Munition, um ein Luftgewehr und um mehrere Patronen scharfer Munition handelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt und werden der Vernichtung zugeführt. Die Finderin reagierte vorbildlich, da sie die Beamten über den Fund informierte und die Waffen, sowie die Munition, nicht eigenständig zu hiesiger Dienststelle verbrachte. Andernfalls müssten in solchen Fällen eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell