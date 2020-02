Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200227.2 Kellinghusen: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Kellinghusen (ots)

Mittwochabend hat eine Streife in Kellinghusen ein Fahrzeug kontrolliert, dessen Insasse ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen ist. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Um 18.30 Uhr entdeckten die Beamten in der Schulstraße ein ihnen nicht unbekanntes Fahrzeug. Am Steuer erwarteten sie eine Frau, die in der Vergangenheit öfter alkoholisiert gewesen ist. Sie stoppten das Auto und sahen sich dem Ehemann der eigentlich erwarteten Dame gegenüber. Aber auch er war nicht nüchtern und besaß zudem keinen Führerschein. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 0,6 Promille.

Den Kellinghusener erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell