Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Stadtring - Zwei verletzte Beteiligte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmorgen (22.12., 06.00 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich des Stadtrings Nordhorn/ Carl-Miele-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Lkw-Fahrer und einem 48-jährigen Pkw-Fahrer, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Ein weiterer 46-jähriger Insasse wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Zuvor befuhr der Lkw-Fahrer aus Tschechien mit einem Mercedes-Lkw die Carl-Miele-Straße stadtauswärts und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf den Stadtring in Richtung B61 abzubiegen. Zeitgleich befuhr der 48-jährige Gütersloher mit einem VW die Carl-Miele-Straße in entgegengesetzte Richtung und war dabei den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung stadteinwärts zu passieren. Bei dem Abbiegeversuch des Lkw-Fahrers kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Während der 48-jährige Fahrzeugführer des VW durch den eingesetzten Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert wurde, kam sein 46-jähriger Beifahrer mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein weiteres Gütersloher Klinikum. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Pkw wurde durch die Kollision erheblich beschädigt und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Mercedes-Lkw blieb fahrbereit. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten aufgrund der Beschädigungen allerdings nur bis zur nächsten Werkstatt freigegeben. Zudem entnahmen die Beamten dem Lkw-Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Der geschätzte Gesamtsachschaden wurde auf rund 18 000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell