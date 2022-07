Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf Autobahn (15.07.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit 3 leicht verletzten Personen kam es am Freitag, 15.07.2022 um 22:10 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Tuningen. Eine 29 Jahre alte PKW-Lenkerin fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf einen ihr in Fahrtrichtung Stuttgart vorausfahrenden PKW auf. Durch die Kollision wurden die Unfallverursacherin, der 53-jährige PKW Lenker des unfallbeteiligten PKW sowie dessen 55 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Motorraum des unfallverursachenden PKW gab es eine Rauchentwicklung, welche durch einen Ersthelfer mittels eines Feuerlöschers gestoppt werden konnte. Die ebenfalls alarmierte FF Geisingen sicherte auslaufende Betriebsstoffe und leuchtete die Unfallstelle zur Unfallaufnahme aus. Ein im PKW der Unfallverursacherin befindlicher Hund wurde nicht verletzt, jedoch zur weiteren Versorgung in die Obhut der Tierrettung Südbaden gegeben. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro. Die BAB81 musste in Fahrtrichtung Norden für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell