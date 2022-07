Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Kollision verhindert - Kradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 17-jähriger Kradfahrer verletzte sich am Montag, als es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem Autofahrer kam. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Gladbeck fuhr auf der Diepenbrockstraße und bog dann nach links auf die Horster Straße ab. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem 17-Jährigen, der auf der Horster Straße in Richtung A2 unterwegs war. Beide Fahrer leiteten eine Bremsung ein, die eine Kollision verhinderte. Jedoch kam der 17-jährige Essener zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte waren nicht vor Ort. Am Krad entstand ein leichter Sachschaden. Der Unfall ereignete sich um 20.35 Uhr.

