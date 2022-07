Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (15.40 Uhr) kam es an der Ecke Im Knäppen/ Brambauerstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Lünen fuhr auf der Straße "Im Knäppen" und bog auf die Brambauerstraße ab. Dabei stieß er mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Lünen, zusammen, der auf dem Radweg der Brambauerstraße in Richtung Waltroper Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Rettungskräften transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

