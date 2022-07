Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Auf einem Schotterweg an der Straße "Wilbringen" kam am Montag eine 62-Jährige aus Lünen, aus bislang ungeklärter Ursache, mit ihrem E-Bike zu Fall. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf der geschotterten Zuwegung zur Reitanlage Schloss Wilbingen, ca. 150 m südöstlich der Straße "Im Knäppen", unterwegs.

