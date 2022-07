Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - U-Haft

Recklinghausen (ots)

Wie bereits bekannt, ist seit Mitte Mai die Präsenz der Polizei in Zusammenarbeit mit dem KOD am ZOB Bottrop und der näheren Umgebung einschließlich des Ehrenparks erhöht worden (vgl. Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5253377). In der Vergangenheit waren hier Jugendliche immer wieder durch verschiedene Straftaten auffällig geworden.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich jetzt der Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Jugendlichen aus Bottrop. Er soll für zahlreiche Straftaten im Umfeld des Berliner Platzes und im Bereich der Innenstadt verantwortlich oder daran beteiligt gewesen sein. Ihm werden unter anderem gefährliche Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigung vorgeworfen.

Gegen den 16-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Essen in der vergangenen Woche ein Haftbefehl erwirkt. Am Freitagmorgen (01.07.2022) konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte in Bottrop angetroffen und festgenommen werden. Am Freitagvormittag bestätigte der zuständige Jugendrichter beim Amtsgericht in Bottrop den Vollzug der Untersuchungshaft.

"Wer glaubt, wiederholt Straftaten ohne Konsequenzen begehen zu können, der irrt sich. Wir schöpfen die rechtlichen Möglichkeiten vollständig aus", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Der Kontrolldruck wird auch in Zukunft hoch bleiben. Auf dem aktuellen Erfolg werden wir uns nicht ausruhen, darauf können sich die Menschen in Bottrop verlassen", so die Behördenleiterin weiter.

Der Berliner Platz und das nähere Umfeld, wie beispielsweise der Ehrenpark werden regelmäßig durch die Polizei, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Bottrop, kontrolliert. So soll neben der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gesteigert werden.

