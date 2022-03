Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Mülleimerbrand

Freiburg (ots)

Am Montag, dem 28.03.2022, gegen 23:14 Uhr stellte ein aufmerksamer Bürger Rauch in der Nachbarschaft fest. Nach der Lokalisierung der Rauchquelle stellte er fest, dass in der Hebelstraße in Bötzingen ein Mülleimer brannte.

Über den Notruf wurde die Freiwillige Feuerwehr Bötzingen verständigt, die mit elf Mann vor Ort kam und den Mülleimer löschen konnte.

Durch das schnelle Handeln der Beteiligten ist lediglich die Papiertonne beschädigt worden. Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

