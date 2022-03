POL-FR: Denzlingen: Brand auf Industriegelände endete glimpflich

Freiburg (ots) - Ein Brand auf einem Vereinsgelände in der Schmittenau von Waldshut-Tiengen ist am Montagabend, 28.03.2022, von Zeugen noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden. Gegen 17:45 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Eine Wand eines offenen Verschlages stand in Flammen. Zwei Zeugen gelang es, den Brand zu bekämpfen, so dass kein nennenswerter ...

mehr