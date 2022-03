Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand auf Vereinsgelände von Zeugen gelöscht

Freiburg (ots)

Ein Brand auf einem Vereinsgelände in der Schmittenau von Waldshut-Tiengen ist am Montagabend, 28.03.2022, von Zeugen noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden. Gegen 17:45 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Eine Wand eines offenen Verschlages stand in Flammen. Zwei Zeugen gelang es, den Brand zu bekämpfen, so dass kein nennenswerter Sachschaden entstand. Die Brandursache ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell