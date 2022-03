POL-FR: Bad Säckingen: Waldfläche brennt

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 28.03.2022, hat sich ein Rennradfahrer bei einem Sturz auf der L 146 bei Menzenschwand schwer verletzt. Drei Rennradfahrer waren in einer Gruppe unterwegs. Als sich ein Auto von hinter der Gruppe näherte, zogen die Rennradfahrer an den rechten Straßenrand. Dabei wurde das Rad des 32-jährige von einem Mitfahrer touchiert, so dass er zu Fall kam. Er zog sich trotz eines getragenen ...

