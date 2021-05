Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher entwenden Bargeld

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen 9 Uhr am Samstag (22. Mai) und 21.30 Uhr am Sonntag (23. Mai) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße. Aus dieser entwendeten sie Bargeld.

