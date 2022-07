POL-RE: Gladbeck: Vermisste 16-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots) - Am Sonntag, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Marl von der Halterner Straße aus auf die L522. Hier verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in die Leitplanke. Der Mann verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro. Rückfragen bitte an: ...

