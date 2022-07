Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motoradfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmorgen, um 07:15 Uhr, verlor ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann hatte die Autobahn 42 aus Richtung Dortmund verlassen. In Höhe der Ausfahrt Castrop-Rauxel wollte er in die Habinghorster Straße einbiegen. Anschließend stürzte er und verletzte sich leicht.

Aus dem Motorrad liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

