Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

An der Heinrichstraße verschafften sich unbekannte Täter, zwischen dem 26.06.2022 und dem 01.07.2022 Zugang zu einer Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Herten

Aus einer Halle an der Albert-Einstein-Allee entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Akkus und eine Akkuflex der Marke Makita. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom vergangenen Donnerstagnachmittag bis zum Freitagmorgen.

Oer-Erkenschwick

Unbekannte brachen am Berliner Platz in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Die Wohnungstür der Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde von den Tätern aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten schließlich unerkannt - nach ersten Erkenntnissen wohl mit einem Küchenmesser. Die weiteren Ermittlungen, sowie eine detailliertere Schadensaufstellung dauern noch an. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, zwischen 9 Uhr und 21 Uhr.

Bottrop

Bargeld, Handy und Geldkarten entwendeten unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr, aus einer Wohnung an der Josef-Albers-Straße. Sie überwanden die Schließfalle der Wohnungstür und suchten nach Wertgegenständen. Hinweise auf die Identität der Einbrecher liegen derzeit nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kletterten unbekannte Täter über einen Zaun eines Firmengeländes an der Merklinder Straße und brachen dann in eine Werkhalle ein. Hierzu öffneten sie ein auf Kipp stehendes Fenster. Die Täter entwendeten mehrere Bitcoin-Rechner und entkamen unerkannt.

Gladbeck

Einen roten Mazda 6 (Kombi) entwendeten Unbekannte von der Fritz-Erler-Straße. Der Wagen mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen war zwischen Sonntag, 17 Uhr, und heute Morgen, 8 Uhr, auf einem Parkplatz an einer Gesamtschule abgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell