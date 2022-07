POL-PDLD: Pedelecs im Wert von 8200 Euro gestohlen

Rhodt unter Rietburg (ots) - Am 02.07.2022 gegen 19:00 Uhr kam es in der Weinstraße in Rhodt u. R. zu einer exhibitionistischen Handlung eines 22-jährigen. Der 22-jährige stark alkoholisierte Mann zeigte einer vorbeigehenden Mutter mit ihrer 11-jährigen Tochter sein entblößtes Glied und grinste diese hierbei an. Weiterhin soll er sein entblößtes Glied mehreren Café-Gästen gezeigt haben und daraufhin in der ...

mehr