Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) Unfallflucht

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Leininger Centers in der Kirchheimer Straße ein blauer Kleinwagen beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359-9312-0.

