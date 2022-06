Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) Verkehrsunfall zwischen Pkw- und Pedelecfahrer

Grünstadt (ots)

Eine verzwickte Verkehrssituation führte am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, gegen 07:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 28 Jahre alte Autofahrer wollte von der Jahnstraße nach links in die Asselheimer Straße einbiegen. Gleichzeitig wollte der 43 Jahre alte Pedelecfahrer vom Fuß-/Radweg gegenüber der Einmündung Jahnstraße geradeaus in ebendiese einfahren. Die Fahrlinien kreuzten sich und es kam hier zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro

