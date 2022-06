Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schrott entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 23.05.2022 auf 02.06.2022 wurde aus einem Vorgarten in der Seebacherstraße in Bad Dürkheim Schrott entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten in den Vorgarten und entwendeten ca. 200 Kilogramm Metallschrott. Weiterhin wurde ein an der Hauswand angebrachtes Emaille Schild mit der Aufschrift "Zwiwwel" abgerissen und entwendet. Das Schild war mittels einer Schraube und Bauschaum angebracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 170 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

