POL-KN: (Gemarkung Trossingen/Landkreis Tuttlingen/BAB 81) - Zugedröhnt auf der Autobahn unterwegs (17.07.2022)

(Gemarkung Trossingen/Landkreis Tuttlingen/BAB 81)

Am frühen Sonntagmorgen um 01.00 Uhr wurde nach einem Zeugenhinweis von Beamten der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen auf dem P&M Parkplatz an der Anschlussstelle Steißlingen ein 46-jähriger Peugeot-Lenker kontrolliert, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, weshalb der 46-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zuvor war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A 81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr der Fahrzeuglenker hierbei ab der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen in starken Schlangenlinien und kam dabei mehrfach sowohl auf die linke Fahrspur als auch auf den Seitenstreifen. Hierbei kam es zumindest zu Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Fahrer des blauen Peugeot 307 mit KN-Kennzeichen behindert oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 zu melden (AM).

