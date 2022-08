Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Von einem Einbrecher aufgeweckt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Von einem mutmaßlichen Einbrecher aufgeweckt wurde in der Nacht auf Freitag, 12.08.2022, gegen 03:00 Uhr, eine Bewohnerin eines Hauses im Bromenackerweg in Weil am Rhein-Haltingen. Die Jugendliche war wach geworden, als sich eine männliche Person in ihrem Zimmer zwei Ringe einsteckte. Der Tatverdächtige dürfte deshalb sofort geflüchtet sein. Er war zuvor über eine geöffnete Balkontüre im ersten Geschoss in das Haus gelangt. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07621 176-0 oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de) .

