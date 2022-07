POL-HS: E-Scooter aus Keller entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 29. Juni (Mittwoch), 16 Uhr, und dem 30. Juni (Donnerstag), 5 Uhr, Zugang zu einem PKW, der an der Straße In der Schley abgestellt war und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Sie stahlen aus dem Fahrzeug einen Fahrzeugschein, ein Navigationsgerät, ein Hörgerät sowie Kleingeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr