Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frühzeitiges Weihnachtsgeschenk an Pfarrer - Taube doch nicht "entflohen"

Bild-Infos

Download

Neuss, Dormagen (ots)

Mit der Pressemeldung vom 6. September 2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5012956 - berichtete die Polizei von einer sichergestellten Bronzetaube, die ein 35-Jähriger mutmaßlich entwendet hatte.

Über die behördeneigenen Social-Media-Kanäle veröffentlichte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Bilder der Taube mit einem Aufruf an die Bevölkerung. Es dauerte nicht lange, bis Hinweise bei der Kripo eintrafen, dass die bronzefarbene Taube an der Kirche "St. Marien" am Bahnhof in der Neusser-Innenstadt fehlte. Somit übergab der ermittelnde Kriminaloberkommissar Dündar aus Dormagen dem zuständigen Oberpfarrer Herrn Andreas Süß drei Tage vor Heiligabend (Dienstag, 21.12.) die Figur. "Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Polizei geholfen hat, dass wir die Taube zurückbekommen haben. Danke für die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Kirche in diesem Fall (Aufklärung der Straftat), aber auch in anderen Sachen, wie die Martinszüge, usw. Ein besonderer Dank geht auch an die Polizei, die an Feiertagen und über die Weihnachtstage Dienst für die Gesellschaft leistet. Ich selber arbeite ja auch über die Weihnachtstage.", so Oberpfarrer Andreas Süß. Er erklärte der Kripo, dass die zwölf Tauben für die zwölf Aposteln stehen und eigens für die St. Marien-Kirche vom Künstler "Paul Nagel" gewidmet wurden. Dank der Hinweise findet das Tauben-Unikat jetzt wieder seinen rechtmäßigen Platz an der Kirche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell