Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an zusätzlicher Sicherheitsvorkehrung - Nutzen Sie das kostenfreie Beratungsangebot der Polizei

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Im Ortsteil Pesch versuchten Unbekannte am Montag (20.12.) an der Liedberger Straße, zwischen 14:20 und 19 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Gewaltsam versuchten die ungebetenen Gäste sich über eine Tür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, jedoch scheiterten die Täter an einer weiteren Sicherheitsvorkehrung und konnten somit nicht ins Innere eindringen. Entsprechende Hebelspuren zeugten von ihrem kriminellen Tun.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Aufgrund der pandemischen Lage hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ihre Einbruchsschutzberatung umgestellt. Ab sofort finden keine Gruppenberatungstermine mehr statt. Für Interessenten gibt es stattdessen die Möglichkeit, sich an den folgenden Terminen - 12.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022, 23.02.2022 - in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unter den Rufnummern 02131 300-25518 oder -25522, telefonisch beraten zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell