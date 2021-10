Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Ludwigsburg: "Bäckertütenaktion" - Präventionsarbeit mit gutem Geschmack. Informationsstände auf vielen Wochenmärkten

Ludwigsburg (ots)

Die Besucherinnen und Besucher zahlreicher Wochenmärkte in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg werden sich am Samstag nicht nur mit frischen Waren sondern auch mit Tipps und Ratschlägen der Polizei rund um das Thema Anrufstraftaten versorgen können. Die Aktion in zehn Kommunen bilden den Auftakt zur "Bäckertütenaktion", die damit in die zweite Runde geht. Unter dem Motto "Durchschaut" wurde Anfang des Jahres 2021 speziell für das Phänomen "falscher Polizeibeamter" ein informativer und unterhaltsamer Kurzfilm veröffentlicht, der im Internet über www.polizei-bw.de oder über den auf den Bäckertüten aufgedruckten QR-Code abrufbar ist. Das Layout der neu erhältlichen Tüten wurde an das Filmdesign angepasst und erhielt so eine frische Aufmachung mit Wiedererkennungswert. Wie bereits im März dieses Jahres werden eine Vielzahl von Bäckereien im Anschluss an die Auftaktveranstaltung ihre Backwaren verpackt in der speziellen "Präventionstüte" an ihre Kundinnen und Kunden übergeben. Damit die an den Informationsständen am Samstag verteilten Tüten nicht leer bleiben, stellen die teilnehmenden Bäckereien kostenfreie Brezeln zur Verfügung.

Die Informationsstände stehen jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr

Im Kreis Böblingen:

Leonberg: Wochenmarkt Steinstraße (Festplatz)

Herrenberg: Wochenmarkt Ecke Graben-/Schulstraße

Böblingen: Wochenmarkt Pestalozzihof

Sindelfingen: Wochenmarkt Marktplatz

Im Kreis Ludwigsburg:

Freiberg am Neckar: Wochenmarkt Marktplatzsee

Ludwigsburg: Wochenmarkt Rathausplatz

Bietigheim-Bissingen: Kronenplatz

Asperg: Wochenmarkt Marktplatz

Ditzingen: Wochenmarkt Am Laiern 1

Vaihingen/Enz: Wochenmarkt Marktplatz

