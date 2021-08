Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall/ 61 jähriger prallt gegen Baum

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (07. August 2021), gegen 23:00 Uhr befuhr ein 61 jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Kalkarer Straße in Bedburg-Hau in Fahrtrichtung Kalkar. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Emmericher mit seinem Daimler-Chrysler von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Er verletzte sich hierbei und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Auto wurde durch einen Abschleppunternehmen abgeschleppt.

