Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.08.2022, kurz nach 13:00 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 159 im Steinatal schwerste Thorax- und Rückenverletzungen zugezogen. Der 45-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik verlegt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ihm in einer Kurve kurz nach Detzeln ein Sattelzug ordnungsgemäß entgegengekommen. Der Motorradfahrer dürfte zu weit links gewesen sein, bremste deshalb und richtete seine Maschine auf. Hierbei verlor er die Kontrolle, stürzte und prallte gegen eine Leitplanke. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer, Lebensgefahr bestand nicht. Zu einer Berührung mit dem Sattelzug war es nicht gekommen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 13000 Euro, an der Leitplanke ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Landstraße war bis gegen 15:50 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstütze die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

