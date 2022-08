Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz zu Bränden von mehreren Fahrzeugen auf der Ludwigstaler Straße in Tuttlingen (08.08.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Ludwigstaler Straße in Tuttlingen zu zwei Bränden von Fahrzeugen, bei denen an einer Brandstelle drei ältere Autos und an einer weiteren Brandstelle ein mit Schrott beladener Sattelzugauflieger vollkommen aus-brannten.

Gegen 17.30 Uhr verständigten mehrere Zeugen unabhängig voneinander die Polizei, und teilten einen Brand mit offenem Feuer und einer größeren schwarzen Rauchwolke in der Ludwigstaler Straße mit. Kurze Zeit später konnten zwei Brandstellen von der Polizei ausgemacht werden, die sich beide zwischen der Carl-Benz-Straße und der Daimlerstraße befanden. Auf einer Abstellfläche eines Autohändlers standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits drei Fahrzeuge in Vollbrand. Der Brand drohte auf die angrenzenden abgestellten Autos und Gebäude überzugreifen. Eine zweite Brandstelle konnte auf der gegenüberliegenden Seite bei einer Lagerhalle einer Firma ausgemacht werden. Hier stand ein Sattelzugauflieger beladen mit Schrott ebenfalls in Vollbrand. Beide Brandstellen konnten durch die ausgerückte Feuerwehr Tuttlingen in einem kräftestarken Einsatz abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Diese wurden jedoch durch Verrußung und der starken Hitzeeinwirkung äußerlich leicht beschädigt. Die drei Autos und der Auflieger brannten vollständig aus. Personen kamen durch die Brände nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt nach derzeitigen Stand der Ermittlungen den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 50.000 Euro. Die gesamte Feuerwehr Tuttlingen war unter der Leitung von Kommandant Vorwalder und der Rettungsdienst mit 10 Mann und einem leitenden Notarzt im Einsatz.

Das Kriminalkommissariat in Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache können nach momentanem Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Personen, die gegen 17.30 Uhr im Bereich der Ludwigstaler Straße Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell