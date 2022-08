Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkr. Rottweil) Handgreifliche Auseinandersetzung auf dem Springfield Festival - Polizei sucht Zeugen (07.08.2022)

Epfendorf, Lkr. Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr, ist es auf dem Springfield Festival zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 17-Jähriger wurde laut Zeugenaussagen von einer unbekannten Person geschlagen. Dabei wurde der 17-Jährige so erheblich verletzt, dass er von den hinzugezogenen Rettungskräften behandelt und anschließend in die Oberndorfer Klinik gebracht werden musste. Der Täter konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Er entfernte sich dabei als Beifahrer in einem weißen BMW vom Gelände des Festivals. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101 - 0, zu melden.

