POL-KN: (Dornhan, Marschalkenzimmern - Weiden, L 412, Lkr. Rottweil) Unfall fordert rund 23.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos

Dornhan, Marschalkenzimmern - Weiden, L 412, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 23.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Samstagabend an einer Einmündung eines Feldweges auf die Landesstraße 412 zwischen Marschalkenzimmern und Weiden passiert ist. Gegen 18.30 Uhr wollte ein 69-Jähriger mit einem Ford Fiesta von dem Feldweg auf die L 412 in Richtung Marschalkenzimmern abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Ford Kuga, dessen 59-jähriger Fahrer sich auf der L 412 von Weiden her der Einmündung des Feldweges näherte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

