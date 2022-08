Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gebäudebrand fordert rund 250.000 Euro Schaden - eine Person leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Zum Brand einer Doppelhaushälfte mit Friseurgeschäft im Erdgeschoss und zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ist es am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Bahnhofstraße Ecke Moltkestraße gekommen. Eine Bewohnerin hat sich dabei leichte Verletzungen beim Einatmen von Rauchgasen zugezogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand in der Küche einer Wohnung im Obergeschoss des aus zwei Doppelhaushälften bestehenden Mehrfamilienhauses, vermutlich ausgehend von einer eingeschalteten Herdplatte und einem darauf befindlichen Topf mit erhitztem Öl. Von dort aus breitete sich der Brand in das zweite Obergeschoss des Hauses und schließlich bis zum Dachgeschoss aus. Die fünf Hausbewohner der betroffenen Doppelhaushälfte konnten das Gebäude rechtzeitig und eigenständig verlassen. Eine Bewohnerin der Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, hatte sich leichte Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation zugezogen. Die 72-jährige Frau wurde noch am Brandort durch die eingetroffenen Rettungskräfte behandelt.

Der Brand konnte schließlich durch die mit mehreren Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr der Abteilungen Tuttlingen, Möhringen, Eßlingen, Mühlheim und Spaichingen gelöscht werden. Nach erster Schätzung dürfte durch das Feuer und die Einwirkung des Löschwassers an der Doppelhaushälfte und dem Geschäft im Erdgeschoss rund 250.000 Euro Sachschaden entstanden sein.

Neben der Feuerwehr und der Polizei waren das DRK zusammen mit einem Notarzt sowie eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Rettungsdienstes mit acht Fahrzeugen eingesetzt. Auch ein Berater der Stadt Tuttlingen war am Brandort eingetroffen. Nach Löschung des Brandes wurden die Bewohner der betroffenen Doppelhaushälfte von der Stadt vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Polizei übernommen und dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell