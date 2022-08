Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) Katalysator entwendet - Zeugen gesucht (05.08.2022)

Stockach (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Stockach zu einem Katalysator-Diebstahl, welcher sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet hat. Ein Toyota Prius war in der Zeit von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr im Bereich Stadtwall abgestellt. Als die Besitzerin am Morgen mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte sie ein übermäßig lautes Motorengeräusch fest, um das Auto herum lagen verteilt Schrauben. Letztlich konnte festgestellt werden, dass der Katalysator fehlte und offensichtlich entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771 9391-0 entgegen.

