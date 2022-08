Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mehrere Raubdelikte - drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Konstanz (ots)

In der vergangenen Nacht und am heutigen Freitagvormittag ist es im Bereich des Herose-Parks und in der Innenstadt von Konstanz zu mehreren Raubdelikten gekommen. Im Rahmen intensiver Fahndungs- und Ermittlungsarbeiten des Kriminalkommissariats und des Polizeireviers Konstanz konnten um die Mittagszeit des heutigen Freitags drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zur gegebenen Zeit wird nachberichtet.

