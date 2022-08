Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt grauen Skoda Superb (04./05.08.2022)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag ein Auto auf der Jakob-Kahn-Straße beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte die Motorhaube eines auf einem Parkplatz an der Straße auf Höhe des Anwesens Nummer 1 geparkten grauen Skoda Superb und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

