POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Neuhausen ob Eck, B 311, Lkr. Tuttlingen) Fahrer eines Traktors bei einem Unfall auf der Verbindungsstraße Liptingen und Take Off Gewerbepark tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg bei Liptingen zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem VW Golf eines älteren Ehepaares ereignet hat, ist der 72-jährige Traktorfahrer tödlich verletzt worden. Kurz nach 10 Uhr fuhr der 72-Jährige mit einem Traktor mit Anhänger - von Neuhausen kommend - auf einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg in Richtung Abzweigung des landwirtschaftlichen Verbindungsweges zwischen dem Take Off Gewerbepark Neuhausen ob Eck und Liptingen. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger zusammen mit seiner Ehefrau mit einem VW Golf auf dem nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge zugelassenen Verbindungsweg vom Take Off Gewerbepark Neuhausen kommend in Richtung Liptingen. An der Abzweigung der beiden Wege, die in unmittelbarer Nähe einer Unterführung der Bundesstraße 311 liegt, kam es dann zu einer Kollision zwischen dem Traktor und dem Golf des Ehepaares. Bei dem Zusammenprall fuhr der Traktor über die Front des Autos, wurde ausgehebelt und kippt zur Seite. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen einer eingetroffenen Ersthelferin, welche durch die darauf eintreffenden Rettungskräfte fortgeführt wurden, erlag der 72-jährige Traktorfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Autoinsassen blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe.

