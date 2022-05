POL-HST: Betrunkener Urlauber gefährdet den Straßenverkehr und überfährt rote Ampeln

Sassnitz (ots) - Am heutigen Mittwoch (18.05.2022) ereignete sich in den Morgenstunden in Sassnitz ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 08:00 Uhr wollte ein 60-jähriger Deutscher mit seinem LKW von einer Baustelle in der Granitzer Straße, Ecke Merkelstraße losfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der LKW auf die rechte Fahrzeugseite. Zwei Mitarbeiter von der angrenzenden ...

mehr