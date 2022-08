Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher mit gestohlenem und "frisiertem" E-Scooter unterwegs (05.08.2022)

Donaueschingen (ots)

Mit einem gestohlenen und "frisierten" E-Scooter sowie ohne Versicherungsschutz ist ein 17-jähriger Jugendlicher der Polizei am Freitagabend in Donaueschingen ins Netz gegangen. Einer Streife fiel gegen 19:15 Uhr der fahrende Elektro-Tretroller in der Humboldtstraße auf, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Elektrokleinstfahrzeug technisch verändert war und statt der zulässigen 20 km/h etwa 30 km/h auf den Tacho brachte. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen, ein Versicherungsschutz bestand ebenfalls nicht. Doch damit nicht genug - beim Abgleich der Fahrgestellnummer konnten die Beamten feststellen, dass das Fahrzeug bei einem Diebstahl am 20.07.2022 entwendet wurde. Der E-Scooter wurde vor Ort sichergestellt. Der Jugendliche muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

