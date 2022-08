Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht (05.08.2022)

Schramberg (ots)

Im Zeitraum von Montag 01.08.2022, 15:00 Uhr, bis Freitag 05.08.2022, 15:00 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft versucht in ein Einfamilienhaus in der Helene-Junghans-Straße einzubrechen. Ein gekipptes Fenster wurde versucht aufzubrechen, konnte dem Aufbruchsversuch jedoch standhalten. Weiterhin wurde ein Stromkabel auf der rückseitigen Terrasse des Hauses aus der Wand gezogen und zerstört. Der Täterschaft gelang es letztlich nicht in das Wohnhaus einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 entgegen.

