POL-HI: Pressemeldungen des PK Elze für den Zeitraum 03.12.-05.12.2021

Hildesheim (ots)

Elze(pie).

Unfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitag, den 03.12.2021, kam es gegen 07:40 Uhr in 31036 Eime zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Die 22-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr die Bergstraße in Richtung Dunser Straße. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Fahrradfahrerin, welche den Gehweg vorschriftswidrig in Richtung Marienhagen befuhr. Die 49-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich im Bereich des Rückens. Sie wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Am Freitag (03.12.2021) kam es in der Tatzeit von ca. 23:40 Uhr bis ca. 24:00 Uhr in der Straße Kampweg in 31028 Gronau (Leine) zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Durch eine unbekannte Person wurden Schrauben in die Reifen eines geparkten Pkws, sowie eines geparkten Anhängers gesteckt. Durch den Geschädigten wurde dies jedoch vor Fahrtantritt festgestellt, so dass es zu keinem Schadenseintritt während der Fahrt gekommen ist. Zeugen wegen gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 04.12.2021, kam es gegen 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in 31008 Elze. Die Geschädigte hatte ihren Skoda Citigo auf Höhe der Bahnhofstraße ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Der 69-jährige Fahrer eines Opel Astra touchierte beim Einparken den Skoda der Geschädigten. Nachdem sich der 69-jährige Hannoveraner, auch nach Ansprache, nicht um die Schadensregulierung bemühte, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Auch wenn der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort war, so konnte er dennoch durch die Angaben des Zeugen ermittelt werden. Weitere Unfallzeugen wegen gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, den 04.12.2021, kam es gegen 11:35 Uhr in 31028 Gronau zu einem Verkehrsunfall. Die 55-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr den Eitzumer Weg in Richtung Steintorstraße. Im Kreuzungsbereich zur Bethelner Landstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Eimer. Dieser befuhr die Kreuzung mit seinem Ford C-Max aus Richtung Steintorstraße kommend und beabsichtigte nach links in die Bethelner Landstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er jedoch seine Wartepflicht, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Die 55-jährige Gronauerin wird durch Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Dieser beträgt insgesamt ca. 5000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 04.12.2021, kam es gegen 17:25 Uhr in der Straße "Am Mühlengraben" in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der am Fahrbahnrand geparkte Pkw Audi der Geschädigten wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen wegen gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

