Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlungen im Stadtgebiet Hildesheim verlaufen friedlich

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (th) Am heutigen Samstag, 04.12.2021, fanden zwei versammlungsrechtliche Aktionen im Stadtgebiet statt, die polizeilich begleitet wurden und ohne strafrechtliche Vorkommnisse abliefen. Gegen 11:00 Uhr startete die "Swarming- Aktion", die sich inhaltlich auf den Klimaschutz und gegen die Verkehrspolitik richtet. An dieser Versammlung nahmen 9 Personen teil, die insgesamt drei Mal für wenige Minuten eine Blockade auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Osten durchführten. Die Aktion wurde gegen 13:15 Uhr für beendet erklärt und lief ohne Störungen ab. Die zweite Versammlung mit dem Thema "Schutz und Rechte unserer Kinder" begann, wie auch in den vergangenen Wochen, mit einer Auftaktkundgebung um 14.00 Uhr auf dem Bahnhofsplatz. Es folgte ein Aufzug mit insgesamt 30 Teilnehmenden bis zum Ratsbauhof. Auf dem Versammlungsweg wurden einige Flyer verteilt. Diese versammlungsrechtliche Aktion dauerte etwas über 30 Minuten.

