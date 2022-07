POL-CUX: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Geestland

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Bereits am letzten Freitag (22.07.2022) kam es in der Zeit von 13:45 Uhr - 14:45 Uhr in der Wernerwaldstraße in Cuxhaven-Sahlenburg zu drei PKW-Aufbrüchen. Bislang unbekannter Täter schlugen hierbei Scheiben an den PKW ein und suchten gezielt nach Diebesgut. In mindestens zwei Fällen wurden unter anderem Geldbörsen samt Inhalt entwendet. Da die Tatorte nahe des dort gelegenen Waldfreibades ...

