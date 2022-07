Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Diebstählen aus PKW

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am letzten Freitag (22.07.2022) kam es in der Zeit von 13:45 Uhr - 14:45 Uhr in der Wernerwaldstraße in Cuxhaven-Sahlenburg zu drei PKW-Aufbrüchen. Bislang unbekannter Täter schlugen hierbei Scheiben an den PKW ein und suchten gezielt nach Diebesgut. In mindestens zwei Fällen wurden unter anderem Geldbörsen samt Inhalt entwendet. Da die Tatorte nahe des dort gelegenen Waldfreibades liegen und von entsprechendem, touristischen Personenverkehr auszugehen ist, werden mögliche Zeugen gebeten sich an die Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell