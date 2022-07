Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstagmittag (26.07.2022) kam es gegen 12:15 Uhr auf der BAB 27 in Höhe der Anschlussstelle Geestemünde in Fahrtrichtung Cuxhaven aufgrund einer Tagesbaustelle zu einem leichten Rückstau, da der Verkehr einspurig über den Überholfahrstreifen an der Arbeitsstelle vorbeigeführt wurde.

Am Stauende fuhr auf dem Überholfahrstreifen ein 33-jähriger aus Delmenhorst in geringem Tempo mit seiner Ehefrau (30 Jahre alt) und ihren 3 Kindern (6 Jahre, Zwillinge 9Monate alt). Dahinter fuhr mit unangepasster Geschwindigkeit ein KleinLkw (3,5to). Der 40jährige Fahrzeugführer aus Otterndorf bremste zu spät und stieß mit seinem Fahrzeug in das Heck des vor ihm erheblich langsamer fahrenden Pkw BMW.

Im PKW wurden die Beifahrerin sowie das 6-jährige Kind leicht verletzt. Der 40-jährige Otterndorfer verletzte sich ebenfalls leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

