POL-CUX: Polizei sucht Fahrradeigentümer (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Die Polizei in Hemmoor lädt am 02.08.2022 und 04.08.2022 jeweils um 10:00 Uhr zu einer geführten Radtour " Sicherheit erfahren" im Stadtgebiet Hemmoor ein. Während der Tour wird an verschieden Punkten erläutert, wie man sich vor Verkehrsunfällen, Diebstählen, Betrug und anderen Straftaten schützen kann. Der Kontaktbeamte des Polizeikommissariats Hemmoor, Stephan Werth, sowie der Leiter der ...

mehr