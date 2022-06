Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwelm (ots)

Am 17.06.2022 um 14:30 Uhr befährt ein 40-jähriger Wuppertaler mit seinem Leichtkraftrad Peugeot die Milsper Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der dortigen Kreuzung bemerkt er zu spät, wie ein 66-jähriger Wuppertaler seinen Pkw Dacia Lodgy aufgrund der Gelblicht anzeigenden LZA abbremst. Der 40-jährige versucht auszuweichen. Dabei streift er jedoch den Dacia und den Pkw Mercedes-Benz eines 30-jährigen Ennepetalers, der gerade bei Rotlicht auf der Linksabbiegerspur wartet. Der 40-Jährige stürzt und wird leicht verletzt. Er wird durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 4300,- Euro.

